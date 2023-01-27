«Известия» показали работу БМП-2 и «Гвоздики» на донецком направлении

На донецком направлении российские артиллеристы поддерживают огнем штурмовые отряды. Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал работу БМП-2 и самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» в четверг, 26 января.

Как рассказал военный с позывным Дракон, БМП-2 способна наносить удары с расстояния 4 км, хотя зачастую танкисты работают ближе.

«Обрабатываем посадки. В укладке справа идет лента 160 патронов, задняя, она заводится слева, в ней 340 патронов. Мы осколочными сейчас работаем», — рассказал боец, сидя в боевой машине.

На этом же участке направления работает экипаж САУ «Гвоздика», чей калибр снарядов — 122 мм, а прицельная дальность — 15 км. Кроме того, машина способна самостоятельно плавать и преодолевать препятствия. Наводчик с позывным Василич рассказал, что в среднем выпускается шесть выстрелов в минуту.

В процессе работы артиллеристы не видят цель в прицел, они получают только цифры, а результат работы они могут увидеть благодаря воздушной корректировке и видеофиксации.

Ранее этим же днем официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении в ходе наступательных действий. Он добавил, что в районе населенного пункта Константиновка уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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