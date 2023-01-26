Глава «Росэнергоатома» Карчаа опроверг заявления МАГАТЭ о взрывах около ЗАЭС

Провокацией назвал заявления МАГАТЭ о взрывах около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) глава корпорации «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом он заявил вечером 26 января.

«Ничем иным как провокацией я не могу это назвать. С одной стороны, они хотят показать, что занимаются чем-то полезным, с другой — опять посеять в общественном мнении Запада мысль о том, что Россия не справляется с обеспечением ядерной безопасности», — приводит его слова ТАСС.

По словам главы «Росэнергоатом», сотрудники станции, эксплуатирующей компании и инспекторы организации ежедневно пешком осматривают периметр ЗАЭС. Поэтому, вероятно, звуки, которые приняли за взрывы, были работой артиллерии.

«В этот период работала артиллерия, но на значительном удалении. Никаких взрывов не было ни на территории атомной станции, ни около нее», — отметил Карчаа.

Ранее, 24 января, служба внешней разведки РФ сообщила, что у властей России имеются достоверные данные о том, что ВСУ складируют на территории ряда АЭС предоставляемые западными странами боеприпасы и вооружение. Отмечалось, что украинские боевики рассчитывают, что ВС России, осознавая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС, а если произойдет детонация складов и разрушение атомной станции по вине «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину «можно будет списать на Россию».

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается тревожной из-за продолжающихся обстрелов с украинской стороны.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москвеподчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.