Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили 26 января о взрывах в опасной близости к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской атомной электростанции Украины, сообщают, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, что указывает на военную деятельность в непосредственной близости от объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта в стране», — приводятся в сообщении на сайте агентства слова его генерального директора Рафаэля Гросси.

По его словам, группа МАГАТЭ по ядерной безопасности на станции почти каждодневно сообщала о подобном в штаб-квартиру в Вене. Некоторые взрывы происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции, в то время как другие ощущаются в непосредственной близости к объекту.

«Вчера около 10 утра по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, в результате которых завибрировали окна офисов на заводе, а сегодня было слышно еще больше», — отмечено в сообщении.

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