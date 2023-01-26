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«Известия» показали поступивший в зону СВО новейший танк Т-72Б3

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Совершенно новый танк Т-72Б3 пополнил ряды 1-й Славянской бригады в зоне спецоперации. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин осмотрел новинку и рассказал об особенностях боевой машины.

Техническое оснащение танка отличается значительно улучшенными характеристиками: от динамической защиты до различных приборов, которые на 50% повышают выживаемость экипажа.

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«В отличие от тех танков, которые у нас были, здесь установили уже тепловизор, в баллистике появилась управляемость снарядами, 168-ю рацию установили — гораздо лучше с ней работать и слышно лучше. По сравнению с украинскими тепловизионными прицелами здесь лучше видно, и вообще разница велика», — оценил параметры боевой машины один из бойцов.

Он добавил, что динамическая защита танка существенно доработана, дополнена защитными комплексами 4С20, нижний броневой лист защищает уязвимые зоны машины от возможного удара противника снизу, в баллистике появились управляемые снаряды.

Ранее, 9 января, экипажи танков Т-72Б3 Восточного военного округа уничтожили огневые точки и укреппозиции ВСУ. Служащие ВС РФ выезжают на боевые задания иногда по пять раз в день. Огонь ведется как прямой, так и полупрямой наводкой на дистанции до 5 км.

4 января корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал в зоне специальной военной операции (СВО) и увидел тактику ведения танкового боя ВС РФ в городских условиях. По словам журналиста, танк может бить как с закрытой позиции, как обычная артиллерия, так и прямой наводкой. Также отмечается, что в последнее время танкам приходится стрелять чаще, поскольку по границам Донецкой Народной Республики (ДНР) развернулось наступление на позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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