Самолет Махачкала–Москва вернулся в аэропорт из-за технических проблем

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Махачкала–Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Об этом сообщил генеральный директор международного аэропорта Махачкала Саид Рамазанов в четверг, 26 января.



«Пассажиры на резервном борту в ближайшее время отправятся в Москву», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, посадка прошла успешно, в результате которой никто не пострадал.



Ранее, 6 января, стало известно, что самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.