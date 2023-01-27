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Синоптики пообещали в Московском регионе небольшой снег 27 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Облачность, небольшой снег, местами — умеренный и гололедица — такая погода ожидает жителей столицы и Подмосковья в пятницу, 27 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от 0 до –2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –6.

В Московской области днем ожидается от –5 до 0 градусов, ночью — до 8 градусов мороза.

Прогнозируется юго-западный и западный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В предстоящие выходные в Москве ожидается пасмурная и снежная погода, рассказали «Известиям» 26 января специалисты «Яндекс Погоды». Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в предстоящие выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.

24 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что февраль традиционно не является самым холодным месяцем года, такая прерогатива остается за январем. По ее словам, минимальная температура будет не ниже чем –10...–15 градусов.

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