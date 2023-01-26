В Калужской области спасли гнездо аиста

В Калужской области представители охотхозяйства спасли гнездо аиста. Об этом пишет в четверг, 26 января, газета «Весть» со ссылкой на региональное министерство природы.

Инцидент произошел в деревне Уруга Сухиничского района области. Птицы свили гнездо на водонапорной башне. Ветер свалил на него дерево, птицы не могли попасть обратно.

Местные жители обратились за помощью в минприроды. На место прибыли представители охотхозяйства, угодья которого находятся рядом с деревней. Они убрали дерево и расчистили проход к гнезду.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что в Самаре спасли раненого ястреба. Мужчина нашел птицу на пересечении центральных улиц, сообщили в минприроды региона, а специалисты ведомства позвали на помощь орнитологов Самарского зоопарка.