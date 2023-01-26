86-летняя жительница Брянска отдала мошенникам 300 тыс, рублей. С соответствующим заявлением женщина обратилась в полицию. Об этом пишет в четверг, 26 января, NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что ее родственник якобы стал виновником серьезной аварии. К разговору подключился еще один мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он заявил, что сможет «помочь» родственнику пенсионерки за 300 тыс. рублей. Женщина передала деньги курьеру.

Позднее потерпевшая связалась со своим родственником и поняла, что ее обманули.

Полицейские задержали 36-летнего местного жителя. Он признался, что выполнял роль посредника. Мужчина перевел полученные от пенсионерки деньги на счета анонимного нанимателя. Также выяснилось, что он может быть причастен еще к четырем аналогичным эпизодам.

Ранее в Якутии сотрудница детского сада отдала мошенникам больше 800 тыс. рублей. Женщину убедили, что на ее имя якобы оформлен кредит и для его отмены требуется взять встречный заем.