Один человек погиб при пожаре в Орловской области

Один человек погиб при пожаре в трехквартирном жилом доме в поселке Кромы в Орловской области. Об этом в четверг, 26 января, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 25 января, в 16:31 на улице Карла Маркса. В результате пожара в одной из квартир выгорела комната на площади 9 кв. м.

Во время тушения в доме было найдено тело погибшего мужчины 1954 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

7 января стало известно о пожаре в здании рынка в Тольятти. По предварительным данным, произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли. Спасатели эвакуировали 38 посетителей и 46 работников, никто не пострадал.