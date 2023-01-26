Жителей Ленинградской области предупредили о тумане в выходные

Жителей Ленинградской области предупредили об усилении ветра и тумане в ближайшие дни. Об этом пишет в четверг, 26 января, 78.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Неблагоприятные условия в регионе прогнозируются 27, 28 и 29 января.

Так, в ночь на 27 января в Ленобласти пройдет снег. Ветер северный 3–8 м/с. Температура воздуха от –2 до –7 градусов. Возможно образование гололедицы на дорогах.

28 января Ленобласть накроет туман. 29 января ветер усилится до 15 м/с.

В ведомстве призвали местных жителей быть внимательнее на дорогах.

23 января руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал ослабление мороза в Москве и Подмосковье к концу недели. По его словам, снегопад в регион придет лишь ближе к 30–31 января.