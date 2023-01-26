Воссоздание Борисоглебской церкви в Петербурге могут начать в конце года

В Санкт-Петербурге к концу года приступят к воссозданию утраченной Борисоглебской церкви на Синопской набережной. Об этом в четверг, 26 января, пишет «Петербургский дневник», ссылаясь на городской Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры.

Сейчас специалисты проводят работы по подготовке участка к археологическим раскопкам, которые планируется начать в середине февраля. Также готовится эскиз воссоздания церкви.

Как сообщили в фонде, участок под воссоздание храма был безвозмездно передан властями Северной столицы. В обмен на него организация выкупила территорию для перехватывающей парковки на проспекте Энергетиков, пишет 78.ru.

До конца года планируется завершить работу над проектом.

«Надеемся к концу этого же года получить разрешение на строительные работы», — добавили в фонде.

Церковь была построена в 1882 году по проекту Михаила Щурупова. Храм был закрыт в 1934 году, отмечает ИА FlashNord.