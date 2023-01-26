В Европе цены на газ опустились почти до $610 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе по итогам торгов опустились до $611 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в четверг, 26 января.

Ценовой минимум составлял $604,7, а ценовой максимум — $671,9, уточняет RT.

Накануне эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал в разговоре с НСН, что Евросоюз удачно проходит отопительный сезон из-за теплой погоды, запасы подземных хранилищ газа (ПХГ) остаются на высоком уровне, к следующему сезону ему нужно будет закупать мало голубого топлива, при этом цены на него достаточно низкие.

Ранее, 16 января, биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 15%, до отметки почти $600 за 1 тыс. куб. м. Стоимость газа опустилась ниже $650 впервые с сентября 2021 года.

Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев 16 января объяснил снижение цен на газ в Европе уменьшением спроса.

При этом в квартальном отчете Европейской комиссии по рынку газа, опубликованном 13 января, сообщалось, что стоимость газа для жителей столичных городов Европейского союза в ноябре прошлого года выросла почти на 60% по сравнению с показателями за тот же период в 2021 году.

Вместе с тем финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов 9 января заявил, что стоимость газа в ЕС может вырасти, если будет резкое похолодание и возрастут геополитические риски.