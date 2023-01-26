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Главы МИД Сербии и Турции осудили сожжение Корана в Швеции

Главы МИД Сербии и Турции осудили сожжение Корана в Швеции

Главы МИД Сербии и Турции Дачич и Чавушоглу осудили сожжение Корана в Стокгольме
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Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici
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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 26 января на совместной пресс-конференции в Анкаре осудили сожжение Корана в Стокгольме.

Дачич отметил, что сжигание книг — первый шаг к тому, чтобы кто-то сжигал людей.

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«Должен сказать, что, несмотря на все кровопролитные войны на территории бывшей Югославии, я ни разу не слышал, чтобы где-нибудь в нашем регионе кто-то сжигал Библию или Коран», — сказал сербский министр.

Подобные акции, по его словам, могут привести только к негативным последствиям и дестабилизации в мире.

«То, что произошло в Стокгольме, — ненависть и национализм и никоим образом не представляет собой свободу мысли», — отметил Чавушоглу, добавив, что такие эпизоды будут стоить жизни Европе и европейским ценностям.

Коран 21 января сжег лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Сообщалось, что мужчина даже получил разрешение на проведение этой акции.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции.

В качестве ответа акция протеста прошла 22 января у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. После этого участники митинга начали читать Коран и молиться.

Муфтии России 24 января назвали сожжение Корана в Швеции оскорблением всех мусульман.

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