Житель Ульяновской области умер во время катания на лыжах. Об этом в четверг, 26 января, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление следственного комитета.

Инцидент произошел 25 января в Инзенском районе области. На лыжне в лесу неподалеку от улицы 10-й Пятилетки в городе Инзе обнаружили тело 62-летнего мужчины. По словам очевидцев, во время катания он потерял сознание и упал.

«В ходе осмотра трупа телесные повреждения не обнаружены», — заявили в СК.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 19 января, водитель такси умер за рулем в Москве. Причиной смерти стала остановка сердца. Мужчине было 28 лет.