Воронежскому депутату Жогову продлили арест

Ленинский районный суд Воронежа продлил арест депутату городской думы Роману Жогову, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 26 января, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на сообщение суда.

Депутат пробудет в СИЗО еще два месяца — до 29 марта включительно.

Ранее, 2 декабря, Жогова арестовали на два месяца. Еще один фигурант дела — его жена.

По информации правоохранителей, супругу депутата устроили на работу в компанию бывшего первого вице-спикера гордумы Александра Провоторова. Он полагал, что эти средства шли на поддержку «Единой России», но по факту партии они не поступали.

Ущерб оценивается более чем в 2 млн рублей.

Жогов не считает себя виновным. По его мнению, дело политически мотивировано его оппонентом Провоторовым.