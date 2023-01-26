В Астраханской области появились два новых медучреждения

В Приволжском районе Астраханской области построили две новые врачебные амбулатории. Об этом в четверг, 26 января, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональный минздрав.

Амбулатории появились в селах Три Протока и Татарская Башмаковка. Строительство прошло в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В медучреждениях есть кабинеты функциональной диагностики, а также прививочные, процедурные и дневные стационары терапевтического профиля. В амбулаториях будут работать терапевты и педиатры. Лечение смогут получить более 10 тыс. человек.

Ранее в селе Репино под Оренбургом построили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Церемония открытия состоялась в среду, 25 января.