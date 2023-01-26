В Самаре в 2023 году благоустроят три парка и сквер

В Самаре в 2023 году благоустроят четыре общественных пространства — три парка и сквер. Об этом в четверг, 26 января, пишет НИА «Самара» со ссылкой на информацию на сайте госзакупок.

В частности, речь идет о сквере «Самарец», Ерик Парке, парке «Воронежские озера» (2-й этап) и парке «Молодежный» (2-й этап).

Власти приступили к поиску подрядчика для выполнения работ. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии.

На общественных территориях проведут все необходимые работы — озеленение, освещение, установка лавочек и урн и другие. По плану, работы должны быть выполнены до 15 августа.

Начальная стоимость контракта составляет 205,2 млн рублей, пишет Самара-КП. Подрядчика выберут в середине февраля.