В посольстве РФ заявили об особом внимании к ситуации вокруг вступления Финляндии в НАТО
- Новости
- Мир
- В посольстве РФ заявили об особом внимании к ситуации вокруг вступления Финляндии в НАТО
Россия внимательно следит за развитием обстановки вокруг вступления Финляндии в НАТО и потенциального изменения статуса Аландских островов. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Хельсинки.
Там уточнили, что демилитаризованный статус архипелага установлен рядом действующих международно-правовых документов — в частности Женевской конвенцией 1921-го и Московским соглашением 1940 года, а также подтвержден Парижским мирным договором 1947-го.
При этом в посольстве отметили: «В 2022 году финляндская сторона официально заявила, что предстоящее вступление Финляндии в НАТО не противоречит международным обязательствам страны и не приведет к изменению демилитаризованного статуса».
«Представители аландских властей, со своей стороны, также подтверждают свою приверженность демилитаризованному статусу островов. Россия внимательно следит за развитием обстановки, реакция на те или иные изменения будет определяться конкретным содержанием ситуации», — подчеркнули в дипмиссии..
В конце декабря прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вступят в альянс до конца 2023-го. Возможное присоединение сразу двух скандинавских стран к блоку вызвало вопросы относительно демилитаризованного статуса Аландских островов — не разместит ли НАТО там военных. Ведь архипелаг имеет стратегическое значение для всего региона Балтики. Он расположен у входа в Ботнический залив Балтийского моря между Швецией и Финляндией, имеет автономный статус в составе последней.
В мае 2022 года — сразу после того, как Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО, на тот момент постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что вступление этих стран в альянс поднимает вопрос о судьбе Аландских островов.
Подробнее читайте в материале «Известий»:
Прощай, безоружие: изменит ли Финляндия статус Аландских островов