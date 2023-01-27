В посольстве РФ заявили об особом внимании к ситуации вокруг вступления Финляндии в НАТО

Россия внимательно следит за развитием обстановки вокруг вступления Финляндии в НАТО и потенциального изменения статуса Аландских островов. Об этом «‎Известиям»‎ заявили в посольстве РФ в Хельсинки.

Там уточнили, что демилитаризованный статус архипелага установлен рядом действующих международно-правовых документов — в частности Женевской конвенцией 1921-го и Московским соглашением 1940 года, а также подтвержден Парижским мирным договором 1947-го.

При этом в посольстве отметили: «‎В 2022 году финляндская сторона официально заявила, что предстоящее вступление Финляндии в НАТО не противоречит международным обязательствам страны и не приведет к изменению демилитаризованного статуса»‎.

«Представители аландских властей, со своей стороны, также подтверждают свою приверженность демилитаризованному статусу островов. Россия внимательно следит за развитием обстановки, реакция на те или иные изменения будет определяться конкретным содержанием ситуации», — подчеркнули в дипмиссии..

В конце декабря прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вступят в альянс до конца 2023-го. Возможное присоединение сразу двух скандинавских стран к блоку вызвало вопросы относительно демилитаризованного статуса Аландских островов — не разместит ли НАТО там военных. Ведь архипелаг имеет стратегическое значение для всего региона Балтики. Он расположен у входа в Ботнический залив Балтийского моря между Швецией и Финляндией, имеет автономный статус в составе последней.

В мае 2022 года — сразу после того, как Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО, на тот момент постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что вступление этих стран в альянс поднимает вопрос о судьбе Аландских островов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Прощай, безоружие: изменит ли Финляндия статус Аландских островов