Реклама
Прямой эфир
Армия
Пентагон оценил действия экипажа фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике
Происшествия
Украинские войска провели массированный обстрел ДНР ракетами из РСЗО
Общество
Глава «Росэнергоатома» Карчаа опроверг заявления МАГАТЭ о взрывах около ЗАЭС
Мир
Пентагон не считает отправку танков на Украину эскалацией конфликта
Интернет
Samsung представила новый игровой монитор Odyssey Neo G7 
Мир
На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
Здоровье
Нарколог Грувман предупредил о риске ДТП из-за употребления энергетиков за рулем
Мир
Украина может получить от МВФ пакет помощи на $16 млрд
Мир
Пентагон признал сложность поддержания боеспособности танков Abrams для ВСУ
Мир
Лавров заявил о готовности РФ удовлетворить потребности Эритреи в сфере обороны
Мир
В ООН высказались о решении стран Запада передать Киеву танки
Авто
В России появился ГОСТ для алкозамков

В посольстве РФ заявили об особом внимании к ситуации вокруг вступления Финляндии в НАТО

0
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия внимательно следит за развитием обстановки вокруг вступления Финляндии в НАТО и потенциального изменения статуса Аландских островов. Об этом «‎Известиям»‎ заявили в посольстве РФ в Хельсинки.

Северное влияние: разместят ли Финляндия и Швеция ядерное оружие НАТО
Хельсинки и Стокгольм могут стать полноценными членами альянса не позднее июня 2023 года

Там уточнили, что демилитаризованный статус архипелага установлен рядом действующих международно-правовых документов — в частности Женевской конвенцией 1921-го и Московским соглашением 1940 года, а также подтвержден Парижским мирным договором 1947-го.

При этом в посольстве отметили: «‎В 2022 году финляндская сторона официально заявила, что предстоящее вступление Финляндии в НАТО не противоречит международным обязательствам страны и не приведет к изменению демилитаризованного статуса»‎.

«Представители аландских властей, со своей стороны, также подтверждают свою приверженность демилитаризованному статусу островов. Россия внимательно следит за развитием обстановки, реакция на те или иные изменения будет определяться конкретным содержанием ситуации», — подчеркнули в дипмиссии..

В конце декабря прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вступят в альянс до конца 2023-го. Возможное присоединение сразу двух скандинавских стран к блоку вызвало вопросы относительно демилитаризованного статуса Аландских островов — не разместит ли НАТО там военных. Ведь архипелаг имеет стратегическое значение для всего региона Балтики. Он расположен у входа в Ботнический залив Балтийского моря между Швецией и Финляндией, имеет автономный статус в составе последней.

В мае 2022 года — сразу после того, как Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО, на тот момент постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что вступление этих стран в альянс поднимает вопрос о судьбе Аландских островов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Прощай, безоружие: изменит ли Финляндия статус Аландских островов

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023