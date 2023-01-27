Реклама
Прямой эфир
Армия
Пентагон оценил действия экипажа фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике
Происшествия
Украинские войска провели массированный обстрел ДНР ракетами из РСЗО
Общество
Глава «Росэнергоатома» Карчаа опроверг заявления МАГАТЭ о взрывах около ЗАЭС
Мир
Пентагон не считает отправку танков на Украину эскалацией конфликта
Интернет
Samsung представила новый игровой монитор Odyssey Neo G7 
Мир
На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
Здоровье
Нарколог Грувман предупредил о риске ДТП из-за употребления энергетиков за рулем
Мир
Украина может получить от МВФ пакет помощи на $16 млрд
Мир
Пентагон признал сложность поддержания боеспособности танков Abrams для ВСУ
Мир
Лавров заявил о готовности РФ удовлетворить потребности Эритреи в сфере обороны
Мир
В ООН высказались о решении стран Запада передать Киеву танки
Авто
В России появился ГОСТ для алкозамков

Российские сервисы начали ограничивать прием онлайн-платежей из-за границы

0
Фото: Unsplash.com/rupixen.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в Рунете, стали ограничивать проведение таких операций в 2023 году, выяснили «Известия». На фоне санкций со стороны Visa и Mastercard карты российских банков с марта прошлого года перестали принимать за границей, а «пластик» иностранных кредитных организаций — в России. Однако ряд сервисов начал предлагать отечественным компаниям услуги по приему платежей из-за рубежа. Среди таких ресурсов — Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay.

Виртуальная нереальность: криптосервисы предлагают оформить Visa и Mastercard
Получится ли такими картами расплачиваться за рубежом и какие риски это может нести

Для проведения операций по иностранным картам в Рунете ресурсы договаривались с банками-контрагентами из стран ближнего зарубежья. В службах поддержки сервисов подтвердили использование такой схемы. Однако банки-партнеры стали отказываться работать с компаниями из РФ из-за рисков вторичных санкций.

Так, Robokassa с начала этого года приостановила прием платежей по иностранным картам Visa, хотя ранее они были доступны, а также прекратила обрабатывать операции из США, отметили в службе поддержки сервиса. Там пояснили: изменения произошли на стороне контрагентов.

В Prodamus неделю назад перестали проходить операции в долларах. А PayBox с 23 января полностью прекратил принимать иностранные карты. Ранее ресурс проводил платежи из стран ближнего зарубежья.

Банки-эквайеры в основной из Казахстана и Киргизии выпускают таким сервисам виртуальные терминалы для приема иностранных карт, объяснил «Известиям» источник на платежном рынке. Он отметил: недавние сложности в проведении операций и отказы партнеров связаны с риском вторичных санкций и возможными крупными штрафами от международных платежных систем.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Режим без Visa: сервисы останавливают прием онлайн-платежей из-за границы

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023