Вся современная Украина и ее политическая система основаны на нацистской идеологии и принципах украинской повстанческой армии. Так военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии «Известиям» 26 января объяснил вхождение неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Поэтому и проводится СВО, чтобы вырвать этот идеологический стержень из того государственного образования, которое сегодня называется Украиной», — указал член Общественного совета при Министерстве обороны России.

Коротченко отметил, что нынешние власти Украины используют самые подлые методы в обработке общественного сознания и государственного устройства.

«Это тоталитарное государство, исповедующее принцип террористического подавления своих граждан на уничтожение несогласных», — охарактеризовал эксперт.

Ранее 26 января бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий сообщил, что неонацистская группировка «Азов» вошла в состав сухопутных войск ВСУ в качестве отдельной штурмовой бригады, указал «Пятый канал». По его словам, впереди Украине предстоит решающее сражение и боевым действиям нужно придать «новые масштабы», в связи с чем командование отправляет группировку в новую зону ответственности.

17 января житель Мариуполя Сергей Вороно рассказал, что боевики радикальной националистической группировки «Азов» убили около 35 мирных жителей города, которые пытались покинуть Мариуполь во время боев. Вороно сообщил, что на протяжении всего конфликта он находился в Мариуполе и за это время украинская сторона ни разу не объявляла об эвакуации. Кроме того, тех, кто хотел покинуть город самостоятельно, уничтожали.

В конце декабря 2022 года председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что в Мариуполе после освобождения города были найдены тела более 3 тыс. мирных жителей.

23 декабря стало известно, что суд в Донецке впервые продлил арест по российскому законодательству, в результате чего 19 боевиков группировки «Азов» останутся под стражей еще два месяца.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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