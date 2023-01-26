Эстония позволит гражданам РФ решать консульские вопросы за пределами посольства

Граждане России смогут решать консульские вопросы в Эстонии за пределами посольства в Таллине. Об этом 26 января заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

«Страны имеют право выполнять консульские задачи в Эстонии за пределами Таллина, организуя разовые консульские миссии. Под разовой консульской миссией в Эстонии понимается такая консульская деятельность, которая осуществляется за пределами посольства не чаще одного раза в месяц, два дня подряд», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Рейнсалу добавил, что МИД Эстонии передаст пояснительную записку в посольство России в Таллине и проконтролирует ее выполнение.

Необходимость в консульских миссиях возникла после закрытия консульств в Нарве и Тарту, в районе которых проживает значительное число граждан России. Для некоторых из них поездки в Таллин стали затруднительными в силу возраста. По данным телерадиокомпании ERR, власти Нарвы готовы предоставить помещение в городской библиотеке для организации консульских приемов посольством РФ.

11 января Эстония сообщила России о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в российском посольстве в Таллине, с 21 до восьми человек. Также там заявили о необходимости сократить число прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников с 23 до 15.

В ответ на это 23 января Москва понизила уровень дипотношений с Таллином. Во внешнеполитическом ведомстве РФ объяснили, что это решение было принято на фоне недружественной политики балтийской республики. В этот же день в МИД РФ вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре, где ему был заявлен решительный протест и дана рекомендация покинуть Россию до 7 февраля.

Эстония также понизила уровень дипломатических отношений до временного поверенного. 23 января МИД республики обязал российского посла покинуть страну одновременно с отъездом эстонского дипломата из Москвы.