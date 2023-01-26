Сербский журналист прокомментировал поддержку России со стороны отца Джоковича

Спортивный редактор Tanjug News Agency Желько Вучкович 26 января рассказал «Известиям» о роли теннисиста Новака Джоковича в спорте и прокомментировал поддержку России со стороны его отца.

«О Новаке Джоковиче сложно говорить — он человек, который поднял не только теннис, но и спорт в принципе на более высокий уровень, и всё, что он сделал за последние два-три года, — это нечто», — сказал Вучкович.

По его словам, Новак — абсолютный фаворит этого розыгрыша Australian Open и имеет высокие шансы завоевать 10-й, юбилейный титул в Мельбурне.

Говоря о ситуации с отцом Джоковича, который после победы сына над Андреем Рублевым сфотографировался с российским флагом и выкрикнул фразу «Да здравствуют русские», Вучкович заявил, что теннисиста не должно это беспокоить, так как у него своя программа.

«Когда выходишь на поле друг против друга — это главное. Конечно, важно, из какой страны человек, который против тебя играет, но не настолько. Политика и спорт давно тесно переплелись, но хотелось бы уже вернуться в то время, когда спорт был спортом», — добавил журналист.

Федерация тенниса Австралии 17 января запретила болельщикам приносить российский флаг на трибуны Australian Open. В заявлении организации сказано, что такое решение связано с жалобами украинских зрителей. Под запрет также попал флаг Белоруссии.

Australian Open проходит в Мельбурне, чемпионат завершится 29 января.