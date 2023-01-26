В Подмосковье на трассе М-11 столкнулись 16 автомобилей

В Подмосковье на 57-м км трассы М-11 столкнулись 16 автомобилей. Об этом в четверг, 26 января, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла в районе подмосковного Солнечногорска. Предварительно, пострадавших в результате ДТП нет.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день три автомобиля столкнулись на трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области. По данным управления ГИБДД, столкнулись автомобили Renault, Volkswagen и «Лада». Травмы получили два пассажира Volkswagen, пассажир «Лады» и водитель Renault, все они госпитализированы.