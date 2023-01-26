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Politico: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром

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Возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар», пишет 26 января газета Politico.

В статье отмечается, что особенность американских истребителей F-15 и F-16 в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, однако на Украине таких нет.

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При этом, по данным экспертов, российские военные могли бы легко выявить любую попытку построить базы для истребителей и нанести по ним удар.

Старший научный сотрудник по авиации британского аналитического центра RUSI Джастин Бронк в качестве подходящих вариантов для Украины назвал американские F-18 или шведские Gripens.

По его словам, эти модели могут взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но количество таких истребителей ограничено.

Ранее в этот же день советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей, после того как получит танки.

Депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте рассказал «Известиям», что Германия в будущем может решиться и на поставки боевых самолетов Киеву.

В то же время, согласно данным опроса немецкого журнала Der Spiegel, более 60% опрошенных жителей Германии считают, что Берлин не должен отправлять Киеву истребители.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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