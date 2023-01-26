Модернизация коммунальных сетей начнется в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области в 2023 году стартуют масштабные работы по новой программе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает региональное правительство.
«Предстоит капитально отремонтировать 109,7 км водопроводных и 45,2 км канализационных сетей в городах Гуково, Новошахтинск, Таганрог, Шахты, Белокалитвинском и Красносулинском городских поселениях», — говорится в сообщении властей.
В этом году также планируется завершить ремонт коллектора в Таганроге, начавшийся еще в 2022-м. Объект является главным узлом в системе водоотведения города, пишет RostovGazeta.
В 2022 году на территории региона построили, отремонтировали и реконструировали 92 км сетей водоснабжения и водоотведения. Также были приобретены 18 водонапорных башен и обновлены четыре артезианских скважины. Качество коммунальных услуг, по данным правительства, было улучшено для 156 тыс. человек.