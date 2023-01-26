Реклама
Прямой эфир
Мир
Нуланд исключила отправку танков Abrams на Украину до весны
Мир
США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ
Общество
В ГД внесли законопроект о системе социального страхования в новых регионах
Мир
Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций
Спорт
На Украине допустили бойкот Олимпиады в случае допуска сборных РФ и Белоруссии
Мир
Польша инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате Германией репараций
Спорт
Мэр Парижа выступила за участие россиян в Олимпиаде-2024
Общество
Издателю «Медиазоны» Верзилову предъявили обвинение по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Писатель Прилепин отправился в составе Росгвардии в зону спецоперации
Мир
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Мир
Власти Великобритании раскритиковали МОК за возможность допуска россиян к состязаниям
Общество
Умер кинооператор Леван Пааташвили
Сюжет:

В СФ отреагировали на заявление о жесткой мобилизации закарпатских венгров в ВСУ

Сенатор Климов назвал украинское командование военными преступниками после новостей о жесткой мобилизации закарпатских венгров в ВСУ
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мобилизация на Украине проходит по принципу «берут всех подряд», а военных преступников у власти уже ничего не остановит. Об этом 26 января «Известиям» заявил сенатор Андрей Климов.

Накрыло волной: для чего Украине очередной этап мобилизации
Киев готовит группировку для весеннего наступления

Так он отреагировал на новость о жестоких методах, которыми закарпатских венгров забирают в украинскую армию. Недовольство Будапешта озвучил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«[При мобилизации] речь идет о проживающих на Украине гражданах Украины, а они берут сейчас всех подряд и не смотрят: венгры, не венгры — кого найдут, того и берут. Понятно, что озабоченность есть у венгерского правительства, но боюсь, что не остановит это этих дебоширов, военных преступников. У них ничего святого нет», — считает Климов.

По его словам, в сложившейся ситуации всё может закончиться очень плохо.

24 января газета Metropol сообщила, что украинские власти скрывают тела сотен погибших солдат на границе с Венгрией. Трупы военных обнаружили в вагонах-рефрижераторах недалеко от границы с Венгрией, часть из них находится там более двух недель.

Ранее, 19 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация. По его словам, боевые группы военных, полицейских блокируют едущих за рулем запорожцев непосредственно на дороге, вручают им повестку, вытаскивают из автомобиля и отправляют на фронт.

При этом официально новую волну мобилизации на Украине не объявляли. Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в начале декабря говорил, что людей достаточно, «еще сотни тысяч не нужны». По его словам, для успехов на поле боя украинской армии требуются не новые солдаты, а дополнительная техника. Однако 9 января в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 16 ноября срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был в очередной раз продлен на 90 суток, до 19 февраля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023