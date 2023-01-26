Умер кинооператор Леван Пааташвили

Кинооператор, народный артист Грузинской ССР, лауреат Государственной премии СССР Леван Пааташвили скончался в возрасте 96 лет. Об этом пресс-служба Союза кинематографистов РФ сообщает в четверг, 26 января.

«Настоящий профессионал, талантливый кинооператор, чуткий, отзывчивый, умеющий сопереживать и помогать другим», — говорится в тексте.

Пааташвили работал на студии «Мосфильм» с 1964 по 1980 год. Он снял фильмы «До свидания, мальчики», «Бег», «Романс о влюбленных» и «Сибириада», передает агентство городских новостей «Москва».

В 1985 году Пааташвили был награжден Государственной премией СССР за фильм «Голубые горы, или Неправдоподобная история».

Церемония прощания с Пааташвили состоится 27 января в 14:00 в ритуальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ на улице Маршала Тимошенко, дом 25.