Понтонный мост через Ахтубу отремонтируют в Волгоградской области

В Ленинском районе Волгоградской области планируют отремонтировать понтонный мост через Ахтубу. Об этом 26 января сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Районная администрация объявила аукцион на покупку 11 речных звеньев для моста. Подрядчик должен привезти их на берег Ахтубы в село Заплавное в течение 120 календарных дней с даты заключения контракта.

Максимальная стоимость закупки оценивается в 80 млн рублей. Определить поставщика планируется 10 февраля.

Согласно документации, все секции должны быть пригодны для круглогодичной эксплуатации. Передвигаться по ним смогут грузовые и легковые машины, также мост будет открыт для пешеходов.

Понтонный мост через Ахтубу соединяет село Заплавное с поселком 8 Марта. В августе 2020 года часть переправы обрушилась из-за сильного размытия основания.