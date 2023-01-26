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Антикоррупционная прокуратура Молдавии попросила вернуть Додона под домашний арест

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Антикоррупционная прокуратура Молдавии обратилась в суд с просьбой вернуть бывшего президента страны Игоря Додона под домашний арест. Об этом ведомство сообщило 26 января в своих соцсетях.

С видео рядом: с чем связано преследование Игоря Додона
И почему три года назад съемка с участием экс-президента Молдавии не стала основанием для возбуждения дела

«Антикоррупционная прокуратура сегодня подала заявление в Высшую судебную палату о замене меры пресечения подсудимому Игорю Додону. Прокуратура просит заменить обязательство о невыезде на домашний арест», — говорится в сообщении.

Экс-президента задержали в мае 2022 года, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

18 мая в генпрокуратуре заявили, что уголовное дело в отношении Додона возбуждено после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года. Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019-го. На ней бывший на тот момент лидером Демократической партии бизнесмен Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги. Додон пакет не принял, но всё равно был обвинен в коррупции.

В ответ на это 26 мая политик заявил, что считает дело против него политическим заказом нынешнего президента страны Майи Санду. Она, в свою очередь, призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела Додона.

Позднее, 18 ноября, Додон был освобожден из-под домашнего ареста. Тогда экс-президент Молдавии заявил, что его борьба только начинается. Он назвал решение суда о его освобождении первой победой.

19 января Додон рассказал, что до начала судебного процесса над ним он получал угрозы с требованием покинуть территорию республики. Он также уточнил, что из десяти открытых на него дел три уже переданы в суд.

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