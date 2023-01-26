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Рабочий погиб на стройке в Тропарево-Никулино в Москве

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Фото: прокуратура города Москвы
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Рабочий погиб на стройке на западе Москвы. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщает в четверг, 26 января.

«На строительном объекте на Востряковском шоссе погиб рабочий. По предварительной информации, мужчина 1996 года рождения получил травмы при передвижении металлических конструкций», — цитирует сообщение надзорного ведомства агентство городских новостей «Москва».

Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее, 24 января, рабочий скончался в результате получения электротравмы во время ремонтных работ в столичном районе Сокольники. 27-летний мужчина умер на месте от удара током при проведении ремонтных работ в техническом помещении на улице 1-я Рыбинская. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

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