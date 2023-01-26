Рабочий погиб на стройке в Тропарево-Никулино в Москве
Рабочий погиб на стройке на западе Москвы. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщает в четверг, 26 января.
«На строительном объекте на Востряковском шоссе погиб рабочий. По предварительной информации, мужчина 1996 года рождения получил травмы при передвижении металлических конструкций», — цитирует сообщение надзорного ведомства агентство городских новостей «Москва».
Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее, 24 января, рабочий скончался в результате получения электротравмы во время ремонтных работ в столичном районе Сокольники. 27-летний мужчина умер на месте от удара током при проведении ремонтных работ в техническом помещении на улице 1-я Рыбинская. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.