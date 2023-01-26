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Новый микрорайон планируют построить на северо-западе Кисловодска

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Фото: Пресс-служба администрации города-курорта Кисловодска
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На северо-западе Кисловодска (Ставропольский край) планируют построить новый микрорайон на 5,5 тыс. жителей. Об этом сообщает городская администрация.

«Инвестпроект по созданию микрорайона на улице Замковой на 5,5 тыс. человек сейчас находится на рассмотрении в региональном правительстве», — цитирует главу города Евгения Моисеева NewsTracker.

Власти отмечают, что место для строительства выбрано подходящее. В 2022-м на Замковой возвели детсад на 280 мест, а сейчас завершается строительство крупнейшей в регионе школы на 1 тыс. мест.

Представить инвестиционный проект могут уже в марте 2023 года. При этом объем средств, необходимый на его реализацию, не называется.

Как уточняет NewsTracker, городские власти анонсировали появление нового микрорайона в июле 2022 года. Под строительство планировалось выделить 24 га. Также в мэрии пообещали благоустроить набережную реки Аликоновки и разбить сквер.

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