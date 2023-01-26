Реклама
Прямой эфир
Мир
Нуланд исключила отправку танков Abrams на Украину до весны
Мир
США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ
Общество
В ГД внесли законопроект о системе социального страхования в новых регионах
Мир
Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций
Спорт
На Украине допустили бойкот Олимпиады в случае допуска сборных РФ и Белоруссии
Мир
Польша инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате Германией репараций
Экономика
MasterCard потеряла $30 млн от приостановки деятельности в РФ в 2022 году
Общество
В ДНР сообщили о намеренном обстреле гражданских объектов военными ВСУ
Мир
The Spectator предрек Украине сохранение статуса коррумпированной страны после СВО
Культура
Роли Назарова в МХТ имени Чехова будут исполнять Чонишвили и Кот
Мир
США ввели новые санкции против юридических и физических лиц из России
Общество
Умер кинооператор Леван Пааташвили
Сюжет:

Названы последствия в случае введения Западом санкций против атомной отрасли РФ

Аналитик Юшков: введение Западом санкций против российской атомной отрасли будет болезненным для многих стран
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Установление западными странами санкций против российской атомной отрасли будет болезненным для многих стран, поэтому эти рестрикции до сих пор не введены, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Об этом он рассказал «Известиям» 26 января.

Точно в десятке: ЕС обсуждает меры против патриарха и «Росатома»
Что еще Брюссель хочет включить в очередной пакет антироссийских санкций

Как он отметил, страны зачастую вводили ограничения относительно российских энергоресурсов даже с учетом издержек. Так, несмотря на болезненные последствия, Европа и США установили санкции против нефти, угля, газа, которые импортировались из РФ.

«Но тот факт, что при этом они не пошли на какие-либо санкции в атомной отрасли, показывает, что издержки подобных ограничений для них слишком большие. Россия является крупным поставщиком ядерного топлива, урана на мировой рынок, и в том числе в США, поэтому они на это не идут, потому что понимают, что сейчас заместить Россию кому-либо в мире невозможно», — объяснил Юшков.

Аналитик добавил, что в случае введения таких рестрикций не просто цены поднимутся, но и возникнет дефицит, что поставит под вопрос работу атомных станций по всему миру, в том числе в США.

При этом эксперт считает, что санкции в атомной сфере возможны, но не запрет на поставку российского оборудования, ядерного топлива, урана и т.д., а, например, ограничение на допуск российской компании при проведении конкурсов на строительство новых атомных электростанций.

«Но вводить запрет на импорт российского урана, ядерного топлива и деталей для существующих атомных электростанций, которые были построены в советские годы в Европе, вряд ли станут, потому что пока могут быть болезненные последствия для американцев и европейцев, поэтому они сохраняют здесь сотрудничество», — заключил Юшков.

В середине января опрошенные «Известиями» европейские политики сообщили, что в рамках десятого пакета антироссийских рестрикций в Евросоюзе обсуждаются санкции против «Росатома».

При этом 23 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит антироссийские санкции Европейского союза, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики.

Об утверждении девятого пакета рестрикций в отношении РФ сообщалось 16 декабря.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023