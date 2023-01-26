Названы последствия в случае введения Западом санкций против атомной отрасли РФ

Установление западными странами санкций против российской атомной отрасли будет болезненным для многих стран, поэтому эти рестрикции до сих пор не введены, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Об этом он рассказал «Известиям» 26 января.

Как он отметил, страны зачастую вводили ограничения относительно российских энергоресурсов даже с учетом издержек. Так, несмотря на болезненные последствия, Европа и США установили санкции против нефти, угля, газа, которые импортировались из РФ.

«Но тот факт, что при этом они не пошли на какие-либо санкции в атомной отрасли, показывает, что издержки подобных ограничений для них слишком большие. Россия является крупным поставщиком ядерного топлива, урана на мировой рынок, и в том числе в США, поэтому они на это не идут, потому что понимают, что сейчас заместить Россию кому-либо в мире невозможно», — объяснил Юшков.

Аналитик добавил, что в случае введения таких рестрикций не просто цены поднимутся, но и возникнет дефицит, что поставит под вопрос работу атомных станций по всему миру, в том числе в США.

При этом эксперт считает, что санкции в атомной сфере возможны, но не запрет на поставку российского оборудования, ядерного топлива, урана и т.д., а, например, ограничение на допуск российской компании при проведении конкурсов на строительство новых атомных электростанций.

«Но вводить запрет на импорт российского урана, ядерного топлива и деталей для существующих атомных электростанций, которые были построены в советские годы в Европе, вряд ли станут, потому что пока могут быть болезненные последствия для американцев и европейцев, поэтому они сохраняют здесь сотрудничество», — заключил Юшков.

В середине января опрошенные «Известиями» европейские политики сообщили, что в рамках десятого пакета антироссийских рестрикций в Евросоюзе обсуждаются санкции против «Росатома».

При этом 23 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит антироссийские санкции Европейского союза, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики.

Об утверждении девятого пакета рестрикций в отношении РФ сообщалось 16 декабря.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе.

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