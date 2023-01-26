Роли Назарова в МХТ имени Чехова будут исполнять Чонишвили и Кот

Роли народного артиста России Дмитрия Назарова в МХТ имени Чехова перейдут к актерам Анатолию Коту и Сергею Чонишвили. Об этом заместитель художественного руководителя театра по связям с общественностью Вадим Верник рассказал в четверг, 26 января.

«Анатолия Кота пригласили на роль в «Мастере и Маргарите», а Сергея Чонишвили — в спектакль «Лес», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Назаров в течение долгого времени исполнял роль Воланда в постановке «Мастер и Маргарита», а в спектакле «Лес» он играл пешего путешественника Геннадия Несчастливцева.

Ранее в этот день режиссер новой экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» Петр Зеленов рассказал, что Назарова сняли с роли Ипполита (Кисы) Воробьянинова в фильме, сообщается на сайте kp.ru.

Он добавил, что все сцены с участием Назарова переснимут. Решение связано с антироссийскими стихами актера.

Он добавил, что Назаров хороший актер, однако его высказывания — это проявление неблагодарности.

14 января стало известно об увольнении Назарова и его супруги Ольги Васильевой из МХТ имени Чехова. По словам Верника, такое решение было принято после разговора актера с художественным руководителем МХТ Константином Хабенским.

За день до этого было объявлено, что в Нижнем Тагиле отменен спектакль с участием Назарова и Васильевой. Причиной стало нарастающее недовольство местных жителей непатриотической позицией артиста в отношении проведения спецоперации по защите жителей Донбасса.

Дмитрий Назаров — актер театра и кино. Служил в МХТ им. Чехова с 2003 года. Снимался в фильме «Концерт» и в многосерийных проектах «Вызов» и «Штрафбат».