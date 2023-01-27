Северная страница: кто победит в новой битве Семененко и Гуменника

Российским спортсменам не хватает соревнований, поэтому большинство питерских фигуристов заявилось на чемпионат города. Конкуренция, особенно в мужском одиночном катании, ожидается не хуже, чем на чемпионате России в декабре прошлого года. На турнире выступит даже Михаил Коляда, пропустивший ЧР из-за обострения синусита. Соревнования пройдут 28–29 января, а победители и призеры получат медали и денежные призы.

Четверной для Туктамышевой

Заявки на участие в турнире подали, в частности, Евгений Семененко и Петр Гуменник. Это фигуристы, которые набрали одинаковое количество балов на чемпионате России в Красноярске, но золото в итоге получил Семененко. На Кубке Первого канала лучше катался Гуменник, хотя идеальных выступлений вообще не было. Его соперника в произвольной программе подвел четверной риттбергер.

Из первой десятки также выступят Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин. Матвей Ветлугин — 11-й, далее следует Артур Даниелян, перебравшийся из Москвы. В заявке серебряный призер чемпионата Европы значится как спортсмен, выступающий за петербургскую школу.

У девушек фаворит соревнований — Елизавета Туктамышева, в Санкт-Петербурге вряд ли кто-то может посягнуть на ее лидерство. Говорят, на Кубке Первого канала она выступала после болезни, но тем не менее откатала хорошо. Может, стоит замахнуться на четверной? Терять нечего — старт по статусу местечковый, обгонит вряд ли кто-то, и призы выиграть можно. В случае успеха произойдет буквально историческое событие.

— Елизавета Туктамышева продолжает расти в плане программ — ее произвольная заставляет многих переживать очень глубокие эмоции. Спасибо Илье [Авербуху], который поставил эту произвольную программу для шоу, посвященного творчеству Игоря Крутого, более года назад, — рассказал «Известиям» многолетний наставник Туктамышевой Алексей Мишин. — Мне думается, что именно сейчас душевное состояние Лизы стало полностью соответствовать тому, что вложили в эту программу Авербух, Крутой и коллектив, который работал над этой постановкой.

По словам тренера, на момент, когда ставилась программа, Туктамышева с ее рейтингом стояла «на раскаленной сковородке совершенно босиком». С тех пор она «в понимании себя в спорте стала совершенно другим человеком».

— Это дало нам возможность тренировать ее таким образом, который наиболее подходил в данный момент ее исторического развития. Тот нетрадиционный метод, с которым мы подходили к тренировкам, может показаться странным. Но на самом деле — ничего странного. Например, уйти с прогона произвольной программы в день соревнований — это вообще вызов. Подобное мной было опробовано уже давно, начиная с Алексея Урманова и Евгения Плющенко и заканчивая Елизаветой Туктамышевой в том числе. Непросто найти в истории фигурного катания такой подход к подготовке к старту, — добавил Алексей Мишин.

Кто попытается догнать Туктамышеву? Например, Ксения Гущина, вошедшая в десятку на чемпионате России. В Москве на Кубке Первого канала у нее не всё получилось — фигуристка выступила только в произвольной программе, заменив получившую травму Анастасию Зинину.

История Нугумановой и Талалайкиной

Появление в заявке Елизаветы Нугумановой, спортсменки, дававшей резонансные интервью в начале сезона о тренерских методах в группе Евгения Рукавицына, вызвало интерес. Она пожаловалась на буллинг, а потом перешла к тренеру Елене Соколовой. Долгое время Нугуманова в соревнованиях не участвовала — говорила о болезнях и травмах, но сейчас, видимо, наконец-то готова к старту. Правда, петербургская федерация решила не допускать фигуристку до участия в соревнованиях. Причины не разглашаются.

На российские старты возвращается Мария Талалайкина, бывшая подруга Нугумановой. Мария пробовала тренироваться в Италии, но получить вид на жительство не удалось. Поэтому фигуристка приняла решение продолжить выступления за Россию. Талалайкина косвенно поддержала Нугуманову в ситуации с абьюзом в группе Рукавицына, написав в соцсетях: «Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чем говорю». Но потом Мария сказала, что, вероятно, Елизавета только хотела хайпануть, а поддержать ее попросила сама Нугуманова.

Допустят ли Талалайкину к участию в соревнованиях, непонятно — она же тоже долгое время не выступала по понятным причинам. Официально комиссия по допуску соберется в субботу перед короткими программами.

В парах должно продолжиться противостояние Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского — фигуристы весь сезон выясняют, кто из них первый номер сборной. Бойкова/Козловский усложняются технически, но всё еще ошибаются на выбросах. Мишина/Галлямов преодолевают травмы и некоторую нестабильность.

Многие фигуристы на прошлой неделе подтвердили участие в чемпионате Санкт-Петербурга — старт полезен для того, чтобы набрать форму после праздников и участия во многих шоу. Как показал Кубок Первого канала, спортсмены не в таких физических кондициях, как были в конце прошлого месяца на чемпионате страны. Сейчас этого и не требуется, но в начале марта состоится как минимум финал российской серии Гран-при.

Победители и призеры чемпионата Санкт-Петербурга получат не только медали, но и денежный приз — в регламенте соревнований официально прописано, что одиночник, занявший первое место, получает 200 тыс. рублей, танцевальная или спортивная пара — 300 тыс. Также наградят спортсменов, которые займут вторые и третьи места. Это неплохой стимул участвовать и выигрывать на турнире не первой категории.