Ремонт Екатерининского дома-интерната в Омской области продолжат в 2023 году

В Тарском районе Омской области в 2023 году продолжится капитальный ремонт Екатерининского дома-интерната, стартовавший еще в 2015 году. Об этом сообщает региональное министерство труда и соцразвития.

Согласно проекту, в текущем году подрядчик усилит несущие конструкции подвала, проведет косметический ремонт медчасти, заменит трубы водо- и теплоснабжения в пищеблоке, а также отремонтирует входную группу, водосточную систему и комплекс видеонаблюдения.

Кроме того, предусмотрена покупка оборудования для прачечной и пищеблока, в комнатах отдыха появятся новые чайники и термопоты, холодильник, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Как рассказал зампред правительства региона, глава минтруда Владимир Куприянов, сейчас в интернате проживают 322 человека, большая часть — инвалиды, в том числе с ментальными нарушениями.

Екатерининский дом-интернат возвели 54 года назад, пишет ИА «Город55». Масштабные работы в нем начались в 2015-м. С тех пор подрядчики капитально отремонтировали два отделения милосердия, социально-медицинское отделение, актовый зал, столовую и цеха пищеблока. Также была заменена кровля жилого корпуса, закуплены новые котлы в котельную и выполнен ряд других необходимых работ.