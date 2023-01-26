Тарасова одобрила участие российских спортсменов в Азиатских играх

Российские спортсмены должны воспользоваться предложением принять участие в Азиатских играх. Такое мнение заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала в четверг, 26 января.

«Я считаю, что мы должны участвовать и делать сейчас максимальные шаги для спортсменов, для того чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Тарасовой, не имеет значения, где будут проходить соревнования — в Азии, Африке или даже в Антарктиде.

Также она прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что организация рассмотрит участие белорусов и россиян в международных первенствах в нейтральном статусе. Тренер отметила, что спорт должен быть вне политики, а возвращение спортсменов на международные турниры будет происходить постепенно.

Ранее в этот день сообщалось, что Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх, сообщается на сайте kp.ru.

ОСА поддержал заявление исполкома МОКа о солидарности с Украиной, санкциях против России и Белоруссии и статусе спортсменов из этих стран. Совет пока ожидает ответа от МОКа по поводу условий возвращения российских и белорусских спортсменов.

Азиатские игры являются аналогом Олимпийских игр для стран Азии. Ближайшие подобные соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. В отдельных видах спорта на них будут разыграны квоты на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ранее, 25 января, исполком МОКа сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии.

9 декабря прошлого года президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК пока не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований.

Ранее, 28 февраля 2022 года, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.