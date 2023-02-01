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Презентация смартфонов Samsung серии Galaxy S23. Трансляция

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Фото: twitter.com
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Компания Samsung 1 февраля презентует смартфоны нового поколения Galaxy S23. Мероприятие под названием Galaxy Unpacked впервые за три года проходит в очном формате в штаб-квартире компании в Сан-Франциско (США). «Известия» ведут трансляцию презентации.

Еще до презентации в социальных сетях появились фото новинки. Так, некоторые детали Samsung Galaxy S23 были изменены. Например, модуль камеры представляет собой три отдельные круга с встроенной вспышкой рядом.

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Телефон будет представлен в четырех цветах: черном, зеленом, розовом и бежевом. Также будут доступны оттенки «розовое золото» и «светло-золотистый».

Новинки получат плоские экраны FHD+ диагональю 6,1 для базовой модели и 6,6 дюйма для модели Samsung Galaxy S23+.

Цена на модели, как ранее заявляли эксперты, будет стартовать $799 для базовой модели и $999 для Samsung Galaxy S23+.

Кроме того, компания представила модель Samsung Galaxy S23 Ultra. Эта версия смартфона способна снимать видео в режиме 4К и 8К. Помимо того, в версии Ultra будет доступно увеличение Pixel 7 Pro, приближающее изображение в 30 раз.

Внешне модель Ultra будут отличать более резкие углы, чем у двух других смартфонов линейки.

Начальная цена Samsung Galaxy S23 Ultra будет на уровне $1199.

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