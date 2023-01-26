В Будапеште сообщили о жесткой мобилизации закарпатских венгров в ВСУ

Закарпатских венгров забирают в украинскую армию жестокими методами. Об этом журналистам 26 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Наряду с украинцами погибают и венгры <…> Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит. Из них многие погибают», — сказал Сийярто, трансляция встречи велась на его личных страницах в социальных сетях.

По словам министра, такие ситуации еще раз подтверждают намерения Венгрии добиться начала мирных переговоров между Москвой и Киевом.

В последние дни украинские СМИ и Telegram-каналы публикуют видео с проводимой на Украине мобилизацией. В некоторых случаях мужчин призывного возраста просто забирают с улиц, применяя силу. При этом официально Киев о новой волне мобилизации не объявляет.

Кроме того, 24 января газета Metropol сообщила, что украинские власти скрывают тела сотен погибших солдат на границе с Венгрией. Тела солдат обнаружили в вагонах-рефрижераторах недалеко от границы с Венгрией, часть из них находится там более двух недель.

Ранее, 19 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

По его словам, боевые группы военных, полицейских блокируют едущих за рулем запорожцев непосредственно на дороге, вручают им повестку, вытаскивают из автомобиля и отправляют на фронт.

При этом официально новую волну мобилизации на Украине не объявляли. Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в начале декабря говорил, что людей достаточно, «еще сотни тысяч не нужны». По его словам, для успехов на поле боя украинской армии требуются не новые солдаты, а дополнительная техника. Однако 9 января в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 16 ноября срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был в очередной раз продлен на 90 суток, до 19 февраля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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