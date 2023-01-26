Более 40 млн рублей планируют выделить на ремонт остановок в Оренбуржье
В Оренбургской области планируют отремонтировать 15 остановок общественного транспорта. Главное управление дорожного хозяйства региона разместило сразу три соответствующих аукциона на портале госзакупок.
Как сообщает 56orb.ru, общая максимальная стоимость контрактов оценивается в 43,9 млн рублей. Подрядчики должны привести в порядок не менее 15 автопавильонов в центральной, южной и восточной частях региона.
Согласно документации, четыре объекта отремонтируют на дороге Каменноозерное – Медногорск в Саракташском районе, еще четыре — на трассах Кумак – Можаровка, Орск – Домбаровка – Светлый, Орск – Шильда – граница Челябинской области в Новоорском районе.
Последний контракт стоимостью более 25 млн рублей предусматривает обустройство павильонов на дорогах в Курманаевском, Бузулукском, Асекеевском, Александровском районах и Абдулинском горокруге.
Определить исполнителей планируется 6 февраля. Завершить работы они должны до 31 августа 2023 года.