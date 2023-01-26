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Музей блокадной медицины в Петербурге посетило более 25 тыс. человек за год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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За год работы Музей блокадной медицины в Санкт-Петербурге посетило более 25 тыс. человек. Экспозиция была открыта 26 января 2022 года в канун 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Музей создан на территории Военно-медицинского музея при непосредственном участии группы компаний «Мой медицинский центр».

«Сегодня Музей блокадной медицины стал точкой притяжения не только блокадников и их близких, но и молодого поколения — школьников и студентов. Именно для них современным музейным языком и был «написан» новый музей. Эта экспозиция своим существованием препятствует фальсификации отечественной истории и демонстрирует бесчеловечную сущность нацисткой идеологии», — рассказал директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко.

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Экспозицию музея составляют предметы, видеорассказы и аудиоистории о жизни врачей блокадного Ленинграда. Центральным экспонатом является подлинный санитарный автомобиль ГАЗ-АА. В годы войны он вывез по Дороге жизни более 20 тыс. человек.

За последний год в музее было проведено свыше 350 экскурсий и более 150 занятий для детей. Также на его площадке состоялось более 30 специальных мероприятий, направленных на сохранение истории и поддержку патриотического воспитания. Более 300 съемок документальных и научно-популярных видеофильмов прошли в стенах музея, а его фонды пополнились более 10 предметами, переданными в дар.

Учреждение расположено на месте, где в 1941–1944 годах действовали десятки лечебных заведений, в том числе эвакогоспиталь, хирургические полевые и военно-морские госпитали, батальоны выздоравливающих и войсковой лазарет.

«До момента открытия Музея блокадной медицины в нашей стране не было отдельного экспозиционного пространства, посвященного подвигу медицинских работников, спасавших жизнь защитников Ленинграда в 1941–1944 годах. Создание музея позволило открыть широкой аудитории малоизвестные страницы истории блокады, показать беспримерное мужество медиков города и увековечить память об их героическом труде», — отметил председатель совета директоров ГК «ММЦ» Владислав Баранов.

В 2023 году Военно-медицинский музей и ГК «ММЦ» планируют выпустить уникальное издание, в основе которого будут лежать ранее не публиковавшиеся дневниковые записи медсестры Фаины Прусовой, работавшей в больнице имени Софьи Перовской. Книга станет первым изданием единственного сохранившегося блокадного дневника, написанного медицинским работником осажденного Ленинграда.

К 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда Минобороны России 18 января опубликовало серию архивных документов из фондов ЦА МО в проекте «Яркая «Искра» Победы!».

В этот же день Санкт-Петербург посетил президент РФ Владимир Путин. Глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и возложил цветы к памятнику «Рубежный камень».

Также Путин поздравил ветеранов с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Президент подчеркнул, что подвиг защитников города навсегда останется в памяти россиян и эти страницы истории должны быть переданы будущим поколениям.

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