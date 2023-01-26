Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy S23 Ultra: всё, что нужно знать о новинках

Южнокорейская компания Samsung готовится к релизу новой линейки смартфонов Galaxy S23. Презентация запланирована на 1 февраля. Еще до официального релиза в Сети появилась информация о технических качествах и внешнем виде флагманов. Какими характеристиками будут обладать новинки — читайте в материале «Известий».

Презентация Samsung Galaxy S23: когда и где

Дата презентации смартфонов нового поколения уже известна — релиз состоится 1 февраля. Впервые за три года пандемии коронавирусной инфекции событие пройдет в очном режиме. Мероприятие под названием Galaxy Unpacked состоится в штаб-квартире компании в Сан-Франциско в 10:00 (20:00 мск). Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Samsung и на YouTube-канале компании.

Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy S23+: характеристики и параметры

Ведущие порталы о гаджетах уже поделились рендерами грядущей новинки. Согласно изображению, смартфоны немногим отличаются от предшественников, Samsung Galaxy 22, однако некоторые детали всё же были видоизменены. В первую очередь это заметно по модулю камеры, который состоит из трех отдельных кругов со встроенной вспышкой рядом.

Предполагается, что всю линейку гаджетов оснастят процессором Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Работу гаджета обеспечивает батарея емкостью 3900 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки, а в улучшенной версии — 4700 мАч.

Уже известны четыре варианта расцветки новой линейки смартфонов — черный, зеленый, розовый и бежевый. При этом для Galaxy S23 будут доступны светло-золотистая модификация и оттенок «розовое золото», а Galaxy S23+ можно будет приобрести в розовой расцветке. Новинки получат плоские экраны FHD+ диагональю 6,1 и 6,6 дюйма соответственно.

Эксперты прогнозируют начальные цены новинок на уровне $799 для базовой модели и $999 для Samsung Galaxy S23+.

Samsung Galaxy S23 Ultra: характеристики и параметры

Неоспоримым преимуществом новинки считается камера ISOCELL HP2 на 200 мП. В Сети уже появились видеозаписи, предположительно, снятые с помощью Samsung Galaxy S23 Ultra. Смартфон способен снимать в режиме 4К и 8К. Качество последних видеозаписей отличается уникальной детальностью и цветопередачей. Кроме того, усовершенствовано качество съемки в темное время суток.

Помимо того, в версии Ultra будет доступно увеличение Pixel 7 Pro, приближающее изображение в 30 раз.

Оперативная память также будет достигать 8 Гб, а внутреннее хранилище будет иметь вариации 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ. Также топовая модификация сохранит слот для стилуса S Pen. Автономность обеспечит аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой подпиткой на 45 Вт.

Внешне модель Ultra будут отличать более резкие углы, чем у двух других смартфонов линейки. Традиционно из всех трех моделей у топовой модификации самый большой экран — 6,8-дюймовый изогнутый с разрешением 2K. Также предварительно сообщают, что только улучшенная модель будет доступна в зеленом цвете. Однако другие источники сообщают, что все три новинки будут доступны в одинаковых вариациях цветов.

Начальная цена Samsung Galaxy S23 Ultra ожидается на уровне $1199.

Ранее «Известия» сообщали о готовящейся презентации в России китайских смартфонов Realme 10 Pro. Релиз запланирован на 7 февраля.