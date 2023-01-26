Экс-министр Польши рассказал о разработанном Варшавой плане по Украине

У польских властей имелся план на случай вхождения Украины в состав России, на который они могли бы согласиться. Об этом в интервью газете Do Rzeczy от 26 января заявил экс-министр финансов Польши Яцек Ростовский.

Он рассказал, что у польского правительства были инструкции по поводу отказа от поддержки суверенитета Украины при ее падении в первые дни специальной военной операции (СВО).

«Я считаю, что в PiS (правящей партии Польши «Право и справедливость». — Ред.) до конфликта, когда они уже узнали от США, что он будет, имелся план Б», — заявил Ростовский.

По его словам, план этот состоял в заключении сделки с политиками западных стран, которые ранее были замечены в поддержке Москвы.

При этом он отметил, что поддерживает мнение бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который 23 января заявил, что PiS в какой-то момент думала о разделе Украины.

23 января Сикорский в ответ на вопрос журналистов радиостанции Zet о том, верит ли он, что правительство PiS в какой-то момент думало о разделе территории Украины, заявил, что, по его мнению, такие колебания имели место в первые десять дней конфликта, «когда мы все не знали, как он пойдет, и, возможно, Киев рухнет».

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что благодаря этому заявлению Россия получила официальные подтверждения того, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начале СВО.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг планы о разделе Украины. Он отметил, что Сикорский должен взвесить свои слова и отозвать эти «позорные заявления».

Ранее, 13 января, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что после начала специальной военной операции России Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий.

Президент России Владимир Путин 4 ноября заявлял, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного.