Задержанный на матче в Австралии серб объяснил свой поступок с флагом России

Серб Слободан Сибич в четверг, 26 января, объяснил, зачем поднял флаг России на чемпионате по теннису Australian Open, из-за чего был задержан полицией.

Сербские болельщики достали российские флаги, в том числе с портретом президента России Владимира Путина, на игре серба Новака Джоковича и россиянина Андрея Рублева 25 января, несмотря на запрет со стороны Федерации тенниса Австралии. В результате четверо болельщиков, включая Сибича, были задержаны правоохранительными органами.

«Я сказал полиции, что мне это напомнило момент в истории, когда перед тем, как началось одно безумие, людям говорили, что думать и что делать, и после весь мир запомнил гестапо. Я сказал полиции: «вы делаете такие же вещи», — сказал он в телефонном разговоре с «РИА Новости».

По мнению серба, обе стороны во время игры нуждаются в поддержке.

«Русофобию надо остановить. Я хотел получить удовольствие от матча, и я поднял флаги, которые я люблю. <…> Я люблю, конечно, и президента [России Владимира] Путина, я очень с ним согласен, и я вытащил флаг, который для меня и с личной точки зрения, и с демократической значит много для нашей поддержки», — добавил он.

Как утверждает Сибич, во время матча сербские болельщики скандировали нараспев: «Россия и Сербия!», что вызвало недовольство у Федерации тенниса Австралии, службы безопасности и полиции.

По его словам, их спросили, зачем они достали российский флаг, и заявили, что это незаконно. В ответ серб указал на нарушение его демократических прав.

Он считает, что австралийская полиция «фактически работала на теннисную ассоциацию Австралии, чтобы выполнять политическую повестку дня этой частной организации».

Сибич подтвердил, что он и другие задержанные не нарушили никаких законов, их отпустили на свободу.

25 января болельщики из России и Сербии устроили акцию с флагами РФ во время одного из матчей Открытого чемпионата Австралии. Некоторые из них также носили майки с буквой Z. По словам атамана австралийского казачества Семена Бойкова, некоторых участников акции арестовала местная полиция.

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан Джокович, в свою очередь, поддержал Россию на чемпионате, сфотографировавшись с болельщиками, которые принесли флаг РФ на трибуны.

17 января Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российский флаг на трибуны Australian Open. В заявлении организации сказано, что такое решение связано с жалобами украинских зрителей. Под запрет также попал флаг Белоруссии.

Australian Open проходит в Мельбурне, чемпионат завершится 29 января.