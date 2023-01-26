Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ предупредил о последствиях прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении
Мир
WSJ узнала о давлении США на Турцию для запрета обслуживания рейсов из России
Мир
Глава минобороны Италии опроверг поставку Римом беспилотников Киеву
Мир
Польша инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате Германией репараций
Спорт
Мэр Парижа выступила за участие россиян в Олимпиаде-2024
Общество
Издателю «Медиазоны» Верзилову предъявили обвинение по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Писатель Прилепин отправился в составе Росгвардии в зону спецоперации
Мир
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Мир
Власти Великобритании раскритиковали МОК за возможность допуска россиян к состязаниям
Мир
В Грузии опровергли переговоры о морском сообщении между Сочи и Батуми
Мир
Во Франции заявили о давлении на Макрона для поставок танков Киеву
Мир
Единственное судно с удобрениями РФ под эгидой ООН так и не дошло до Малави

Задержанный на матче в Австралии серб объяснил свой поступок с флагом России

Задержанный полицией серб объяснил, зачем поднял российский флаг на чемпионате по теннису в Австралии
0
Фото: REUTERS/Loren Elliott
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серб Слободан Сибич в четверг, 26 января, объяснил, зачем поднял флаг России на чемпионате по теннису Australian Open, из-за чего был задержан полицией.

Русский Мельбурн: Россия ставит рекорды на Australian Open
В основной сетке турнира «Большого шлема» стартуют сразу 19 россиян

Сербские болельщики достали российские флаги, в том числе с портретом президента России Владимира Путина, на игре серба Новака Джоковича и россиянина Андрея Рублева 25 января, несмотря на запрет со стороны Федерации тенниса Австралии. В результате четверо болельщиков, включая Сибича, были задержаны правоохранительными органами.

«Я сказал полиции, что мне это напомнило момент в истории, когда перед тем, как началось одно безумие, людям говорили, что думать и что делать, и после весь мир запомнил гестапо. Я сказал полиции: «вы делаете такие же вещи», — сказал он в телефонном разговоре с «РИА Новости».

По мнению серба, обе стороны во время игры нуждаются в поддержке.

«Русофобию надо остановить. Я хотел получить удовольствие от матча, и я поднял флаги, которые я люблю. <…> Я люблю, конечно, и президента [России Владимира] Путина, я очень с ним согласен, и я вытащил флаг, который для меня и с личной точки зрения, и с демократической значит много для нашей поддержки», — добавил он.

Как утверждает Сибич, во время матча сербские болельщики скандировали нараспев: «Россия и Сербия!», что вызвало недовольство у Федерации тенниса Австралии, службы безопасности и полиции.

По его словам, их спросили, зачем они достали российский флаг, и заявили, что это незаконно. В ответ серб указал на нарушение его демократических прав.

Он считает, что австралийская полиция «фактически работала на теннисную ассоциацию Австралии, чтобы выполнять политическую повестку дня этой частной организации».

Сибич подтвердил, что он и другие задержанные не нарушили никаких законов, их отпустили на свободу.

25 января болельщики из России и Сербии устроили акцию с флагами РФ во время одного из матчей Открытого чемпионата Австралии. Некоторые из них также носили майки с буквой Z. По словам атамана австралийского казачества Семена Бойкова, некоторых участников акции арестовала местная полиция.

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан Джокович, в свою очередь, поддержал Россию на чемпионате, сфотографировавшись с болельщиками, которые принесли флаг РФ на трибуны.

17 января Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российский флаг на трибуны Australian Open. В заявлении организации сказано, что такое решение связано с жалобами украинских зрителей. Под запрет также попал флаг Белоруссии.

Australian Open проходит в Мельбурне, чемпионат завершится 29 января.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023