Мужчина вытащил ребенка из окна горящей квартиры на третьем этаже дома в Махачкале

Мужчина спас ребенка при пожаре, вытащив его из окна квартиры на третьем этаже в Махачкале. Его действия попали на видео 26 января.

Для того чтобы подобраться к месту происшествия, прохожий перелез через забор и затем быстро забрался по оконным решеткам наверх. Из окна третьего этажа ему передали мальчика, после чего мужчина спустил его вниз. Затем он стал помогать взрослой женщине.

На кадрах видно, что после спасения ребенка комнату, откуда его вынесли, стало заволакивать дымом с первого этажа.

Ранее в этот день в Махачкале загорелись сразу 11 квартир из-за высокого давления газа. Во всех случаях очаг возгорания находился на кухне. В результате происшествия пострадали два человека.