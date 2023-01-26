Допустим, допустят

Международный олимпийский комитет (МОК), похоже, начал формулировать условия выхода российского и белорусского спорта из изоляции. Во всяком случае, 23 января организация опубликовала текст решения своего исполкома, где изложила пусть и не детальную, но дорожную карту допуска наших спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже и отборе к ней.

Члены исполкома решили, что надо «уважать права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации, в соответствии с Олимпийской хартией. Правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных соревнованиях, а какие нет», «ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта» и, «как следствие, следует продолжить изучение возможности участия спортсменов в соревнованиях на строгих условиях».

Строгие условия сформулированы следующим образом: атлеты должны быть нейтральными и ни в коем случае не представлять свое государство или организацию в своей стране. В качестве примеров такой независимости от государства приведены некоторые лиги в США, Канаде и Европе (очевидно, имеются ввиду НХЛ, НБА, футбольная АПЛ и им подобные), а также некоторые отдельные профессиональные виды спорта (видимо, речь об отдельных ассоциациях в профессиональном боксе, а также о ключевых промоушенах в боях — UFC и Bellator).

Здесь непонятно, как будет оценивать МОК представительство нашими спортсменами своих национальных олимпийских комитетов и спортивных федераций, которые формально независимы от государства, но в их руководящих органах (в том числе на посту президентов) находится немало государственных служащих. А представляет ли спортсмен государство, если тренируется за его счет или находится на ставке в таком госучреждении, как Центр спортивной подготовки (ЦСП) Министерства спорта РФ?

Но еще интереснее то, что спортсмен России и Белоруссии должен соблюдать Олимпийскую хартию. В частности, не действуя против «мирной миссии МОКа». То есть не поддерживая боевые действия. Таким образом, очевидно, что путь на соревнования будет закрыт тем, кто открыто поддержал специальную военную операцию (СВО) на Украине.

И здесь кроется основной нюанс всей истории. С одной стороны, большим прогрессом стало то, что МОК пока не объявил о допуске до соревнований на условии подписания заявления об осуждении СВО. Хотя если МОК отдаст дальнейшую процедуру допуска на откуп международным спортивным федерациям по каждому отдельному виду спорта, то не исключено, что некоторые из них додумаются внести этот пункт при рассмотрении заявок россиян и белорусов.

Но пока этого нет, что можно считать несомненным шагом вперед спустя почти год после начала тотального бана, когда людей и команды отстраняли от соревнований без объяснения причин. Точнее, без объяснения двойных стандартов, по которым никогда не банили спортсменов стран НАТО после бомбежек Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии и других государств.

Похоже, МОК сделал выводы из событий конца прошлого года, когда ряд российских автогонщиков обещали допустить до ралли «Дакар-2023» при условии осуждения СВО, но наши на это не пошли, пожертвовав участием в главном соревновании сезона. Так же поступил и шахматист Сергей Карякин, когда ему предложили за аналогичное «покаяние» получить допуск до ЧМ по быстрым шахматам.

Сейчас, по сути, нашим спортсменам предлагают просто отмалчиваться. Что они и так делали почти год. Открыто СВО поддержал только Карякин, который до сих пор не намерен отступать от данной линии. Остальные этого не делали, хотя и мало кто из спортсменов осудил действия наших властей. Что выгодно их отличает от деятелей культуры, десятками ставших высказываться против российской армии и ее руководства, наговорив на несколько уголовных дел и прочих предусмотренных законом неприятностей.

Спортсмены этим не занимались, поэтому заслуживают понимания, если снова согласятся на нейтральный статус ради допуска до Олимпиады. При условии, что не придется открыто осуждать действия родной страны. Есть угроза перспективам тех, кто 22 марта 2022 года посетил в «Лужниках» концерт в честь годовщины присоединения Крыма.

Пловец Евгений Рылов, лыжник Александр Большунов и многие другие пошли туда. Правда, большой вопрос, можно ли это трактовать как поддержку боевых действий. Здесь уже сейчас юристы Олимпийского комитета России (ОКР) и национальных федераций должны активно работать, чтобы сформулировать позицию, защищающую наших спортсменов. Как и в случае с лыжницей Вероникой Степановой, которая положительно отзывалась о Владимире Путине, жестко критиковала в своем телеграм-канале президента МОКа Томаса Баха за двойные стандарты и вообще многих западных политиков. Правда, найти поддержку боевых действий в ее речах и текстах можно только при очень большом желании и рвении.

В общем, впереди еще много вопросов. Желательно получить какую-то определенность к апрелю, когда начнутся первые отборочные соревнования к Олимпиаде. Явно видно, что спортивные чиновники не хотят с концами избавляться от русских и белорусов. Возможно, играет роль коммерческая составляющая, которая может просесть без российских и белорусских звезд, а также просто от отсутствия противостояния с ними. Не случайно именно наиболее коммерчески ориентированные НХЛ и теннисные организации (ATP и WTA) тему с баном наших спортсменов отмели почти сразу, еще весной, когда градус ненависти зашкаливал. Хочется надеяться, что этот накал истерии постепенно спадает, а сторонников здравого смысла в МОКе и международных федерациях становится всё больше.

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