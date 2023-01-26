В Росгвардии назвали способ обезопасить машину от угона

Под охраной подразделений Росгвардии по городу Москве находятся более тысячи транспортных средств. Об этом в четверг, 26 января, заявили в пресс-службе столичного главного управления Росгвардии.

Отмечается, что эти автомобили оснащены техническими средствами охраны, которые срабатывают автоматически при попытке угона, а также кнопкой тревожной сигнализации.

«При срабатывании автоматической сигнализации либо после механического нажатия кнопки сигнал с оборудованного автотранспорта поступает на пульт централизованной охраны. Там в режиме реального времени определяется тип сработавшей сигнализации, местоположение транспорта и направление в случае его движения», — рассказали в пресс-службе ведомства ТАСС.

Информация передается автоэкипажам Росгвардии, и они прибывают по нужному адресу.

4 января автоэксперт Андрей Кондрашов рассказал о распространенном способе угона автомобилей зимой. По его словам, чаще всего угон происходит в момент, когда автовладелец во дворе прогревает двигатель. Кондрашов пояснил, что когда водитель снимает машину с охраны, код сигнализации перехватывают угонщики.

23 декабря 2022 года компания «АльфаСтрахование» на основе анализа обращений владельцев полисов каско сообщила, что количество угонов автомобилей в России начиная с октября 2022 года стало расти. По сравнению с предыдущими месяцами рост числа заявляемых убытков ежемесячно составляет 25%.