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С поста президента Toyota уходит внук основателя компании

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Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
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Компания Toyota Motor сообщила о кадровых изменениях — с поста президента концерна уходит Акио Тойода, внук основателя компании. Новым президентом Toyota станет Кодзи Сато, занимавший до этого должность исполнительного директора, сообщил 26 января портал Drom.

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Тойода исполнилось 66 лет, он возглавлял Toyota Motor с 2009 года. Известно, что с 1 апреля 2023 года он займет пост председателя совета директоров. Пока еще занимающий пост председателя совета директоров компании Такеши Утиямада уйдет на пенсию, так как в августе 2023 года ему исполнится 77 лет.

Акио будет заниматься операционной деятельностью и сконцентрируется на стратегических решениях. Новым президентом Toyota Motor с указанной даты станет Кодзи Сато, занимавший до этого должность исполнительного директора.

Эксперты отметили, что Акио Тойода за 14 лет работы на посту главы Toyota упрочил позиции и без того могущественного концерна. Под его руководством компания в 2019 году поставила исторический рекорд по годовому производству Toyota и Lexus — 9 053 517 единиц. При Акио внедрили модульные платформы, которые позволили сделать максимально широкую гамму взаимоунифицированных автомобилей, что позволило увеличить прибыль концерна.

24 января стало известно, что российские дилеры стали принимать заказы на поставку в РФ по системе параллельного импорта новых компактных кроссоверов Toyota Raize. Модель построена на базе машины Daihatsu Rocky и предлагается по цене до 2,7 млн рублей. Пятиместный автомобиль оснащен литровым трехцилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 98 л.с., который работает с вариатором D-CVT. В зависимости от исполнения кроссовер может быть передне- или полноприводным (Dynamic Torque Control 4WD).

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