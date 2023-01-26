Около 700 человек остались без воды на Ставрополье из-за повреждения водовода
Жители села Марьины Колодцы в Ставропольском крае остались без воды из-за повреждения водовода. Об этом рассказал глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.
Авария произошла в четверг, 26 января, отключение затронуло около 700 абонентов. Как выяснилось, при производстве работ сторонняя организация повредила подающий водовод.
Местные власти уже выяснили, какая именно организация виновна в случившемся. В дальнейшем ее привлекут к ответственности, пишет NewsTracker.
Проверку по факту произошедшего организовала прокуратура. Сотрудники ведомства дадут оценку подрядчикам, выполнявшим работы в охранной зоне магистрального водовода.