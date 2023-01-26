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Писатель Прилепин отправился в составе Росгвардии в зону спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Захар Прилепин отправился в зону спецоперации по защите Донбасса в составе Росгвардии. Об этом 26 января сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

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«Горжусь тем, что мой соратник и товарищ принял такое решение. Он пополнит ряды членов нашей партии, которые уже по зову сердца выполняют задачи в зоне спецоперации. Его поступок — отличный пример для подражания всем российским патриотам и хороший ответ нашим врагам и диванным скептикам, которые не верят в победу России и готовность наших людей защищать свою Родину», — приводит его слова пресс-служба.

Миронов напомнил, что Прилепин служил в составе ОМОНа и получил боевой опыт во время военной кампании в Чечне. С 2014 года он также состоял в подразделениях Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Сегодня пришло время сражаться с неонацистами, которых поддерживает Запад. Не сомневаюсь, как и 80 лет назад, победа будет за нами!» — заявил политик.

Прилепин стал третьим членом президиума центрального совета СРЗП, который отправился в зону спецоперации. В ней также принимают участие руководитель аппарата партии в Госдуме Руслан Татаринов и секретарь президиума по вопросам патриотического воспитания Александр Дворкин.

Ранее, 13 декабря, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что более 150 активистов «Общероссийского народного фронта» стали добровольцами в рамках спецоперации.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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