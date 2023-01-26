Режиссер Никита Михалков выйдет на сцену уже в феврале. Об этом в четверг, 26 января, он написал в своем Telegram-канале «Бесогон».

Он пояснил, что 6 и 7 февраля выйдет на сцену Театра сатиры в спектакле «12» с коллегами из Центра театра и кино.

«Это актуальная история. И недаром слоган нашего спектакля: «Про всех и для каждого». Сидит ли зритель в царской ложе или на галерке, каждый найдет в спектакле свое», — подчеркнул Михалков.

Режиссер рассказал, что «12» — это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание и способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде.

24 января Михалков сообщил, что его выписали из больницы, куда он был госпитализирован 5 января с гриппом. По словам режиссера, ему еще требуется время на восстановление и реабилитацию, но он уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска авторской передачи «Бесогон».

Михалков — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, обладатель премии «Оскар», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Родня» и др.